Певица Галина Ненашева: она прошла через любовь, измены, зависть

Накануне, 4 мая, стало известно, что заслуженная артистка России Галина Ненашева скончалась на 86-м году жизни. Печальную новость сообщил известный ведущий Андрей Малахов.

У певицы была яркая и неординарная судьба. Она родилась 18 февраля 1941 года в Онеге Архангельской области. Однако вскоре в результате эвакуации маленькая Галя оказалась на Урале. А после войны отец ушел из семьи, потому что увлекся другой женщиной, и Галину воспитывала одна мать.

В школе выяснилось, что у Гали прекрасный голос. Путь на большую сцену начался с хора Челябинского оперного театра в 1958 году. Затем были оперетта, работа в Тамбовской филармонии в ансамбле "Молодость", где Галина пела с Ксенией Георгиади.

Но настоящий звездный час пробил в 1968 году в Московском мюзик-холле, где она с блеском исполнила "Ямщик, не гони лошадей". Пик популярности артистки пришелся на 1970-е годы. Ее репертуар состоял из русских народных песен ("Травушка-муравушка", "Утушка луговая" и др.), романсов ("Две гитары", "Ямщик, не гони лошадей" и др.), а также песен А. Мажукова, М. Фрадкина, Р. Майорова и зарубежных композиторов.

Что касается личной жизни, то она у артистки была бурной. Балетмейстер Владимир Колчанов стал ее первой любовь. Он даже ушел от жены к Галине, когда та ждала сына Леонида. Однако счастье длилось недолго: артистка поймала любимого на изменах, и они расстались.

Владимир Ненашев сумел подарить Галине новое счастье, а она прославила его фамилию. Он усыновил Леню, Галя родила ему дочь Алену. Пара была вместе 17 лет, но в итоге случился развод. Много позже Ненашева призналась, что увлеклась другим мужчиной, забеременела от него, сделала аборт. Ей было страшно стыдно перед мужем.

Следующим супругом артистки стал Борис Богрычев. Однако у него были проблемы с алкоголем. Ненашева впоследствии отмечала, что муж был добрым, но она не смогла терпеть ревность и безденежье. А однажды супруг и вовсе поднял на нее руку. Это случилось, когда он узнал, что певица сделала аборт. Муж чуть с ума не сошел. В результате Ненашева оформила развод.

Были у певицы проблемы не только в личной жизни. Якобы ее невзлюбила министр культуры СССР Екатерина Фурцева. Кроме того, на концерте из-за небольшого разногласия на Ненашеву обиделась Людмила Зыкина. После этого Галину якобы начали "отменять". Однако позднее Зыкина будто бы извинилась перед Ненашевой, передает aif.ru.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>