Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) российской армии перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа всего за пять часов, с 9.00 до 14.00 мск вторника, 5 мая.

Как уточнило Минобороны России в своем MAX-канале, вражеские дроны были сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и Чувашской Республики.

Незадолго до этого предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов объявить в ночь на 6 мая режим тишины, а от России он якобы не получал официальных обращений касательно конкретных параметров прекращения огня в честь Дня Победы.

Американский лидер Дональд Трамп уличил утратившего легитимность президента Украины в лукавстве, отметив, что Зеленский — "хитрец", тогда как "мы хотим добиться урегулирования". Хозяин Белого дома указал и на плачевное положение украинской армии на фронте, подчеркнув, что "они теряют территории".