Президент Финляндии сделал заявление о контактах с Путиным: "Кому-то придется..."

Близок момент, когда кому-то из европейских лидеров придется "скоординированно пообщаться" с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение выразил во вторник, 5 мая, президент Финлянди Александр Стубб.

По словам финского политика, в вопросе диалога Европы и России многое зависит от политики Соединенных Штатов и ее соответствия интересам европейцев. Если же Вашингтон сочтет, что учитывать позицию Европы необязательно, европейским государствам придется предпринять шаги по налаживанию связей с российскими властями.

При этом президент Финляндии в интервью газете Helsingin Sanomat посетовал на то, что американская внешняя политика претерпела изменения: "Ценности стали другими, интересы – более ориентированными на экономику". Однако самое печальное для европейцев заключается в том, что Соединенные Штаты "теперь не так сильно опираются на международные институты и не спрашивают мнения союзников".

Ранее Стубб уже высказывался в пользу восстановления контактов с Москвой, отмечая, что придет время, когда Европа должна будет открыть каналы коммуникации. Однако, подчеркивал финский политик, возобновлять диалог европейцы должны коллективно и с мандатом — самодеятельность в таких вопросах не срабатывает.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что вести дискуссию с Россией — "совершенно нормально", если в ней примут участие, наряду с американцами, и европейцы. Политик уверял, что европейские лидеры в попытках возобновить диалог с российскими властями "будут полностью открыты в своих начинаниях, чтобы все это работало сообща".