Незамужняя Анна Семенович объявила, что стала мамой: "Родились две девочки"

Анна Семенович счастлива в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером. Поговаривают, что этим летом певица выйдет замуж. Сама артистка о помолвке пока не объявляла, зато поделилась другой, не менее радостной новостью.

Семенович стала дважды крестной мамой. Подруги певицы на днях родили детей и обе решили, что Анна должна принять участие в воспитании малышей. "Родились две девочки", — похвасталась артистка.

К новой роли экс-солистка "Блестящих" подошла со всей ответственностью. Семенович активно изучает психологию воспитания детей, чтобы быть для девочек не просто гостьей на праздниках, а наставницей.

По словам Анны, она не хочет повторять ошибок своих родителей, поэтому серьезно подошла к вопросу воспитания крестных дочек. Певица призналась, что в ее семье было не принято хвалить детей за достижения. Мама часто сравнивала Анну с другими детьми, из-за чего Семенович, несмотря на успехи в фигурном катании и шоу-бизнесе, долгие годы боролась с заниженной самооценкой.

"Я очень много работала с психологом, хотя я всю жизнь многого добивалась, но мне не хватало опоры и я была неуверенная в себе. Сейчас я это проработала, но большим трудом", — поделилась певица.

Бывшая "блестящая" уверена, что основа успешного воспитания — это безусловная любовь и поддержка. По ее мнению, если с детства давать ребенку ощущение безопасности и уверенности в себе, внушать, что он способен на многое, это помогает малышу вырасти гармоничной личностью. Артистка считает, что такие принципы позволяют детям легче справляться с трудностями и добиваться своих целей.