Погода в Москве объявлена опасной из-за грозы

Повышенный, "желтый", уровень погодной опасности установлен в Москве и Московской области в связи с прогнозируемой грозой. Это следует из прогностической карты предупреждений Гидрометцентра России во вторник, 5 мая.

Как уточняется на официальном сайте Гидрометцентра, в течение дня в отдельных районах столичного региона ожидается гроза с дождем, а также усиление ветра, местами его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 21 часа 5 мая.

В связи с этим столичный комплекс городского хозяйства призывает москвичей и гостей города быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев предупредил, что 8 мая температура резко понизится, хотя к апрельским холодам погода не вернется — днем прогнозируется от 12 до 17 градусов выше нуля.