Казахстан задумал отказаться от поставок электроэнергии из России

Казахстан не исключает, что откажется от поставок электроэнергии из России с 2027 года, поскольку активно развивает собственные энергетические мощности. Об этом заявил во вторник, 5 мая, заместитель министра энергетики республики Сунгат Есимханов.

По словам политика, в 2024 году дефицит электроэнергии в Казахстане составлял 2,1 миллиарда кВт*ч. В 2025 году показатель сократился до 1,5 миллиарда кВт*ч.

Если Казахстан успеет ввести в эксплуатацию в 2026 году "все плановые наши объекты", собственной генерации хватит — необходимость импортировать российскую электроэнергию отпадет, отметил Есимханов (цитаты по ТАСС).

В марте на встрече российского премьера Михаила Мишустина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отмечалось, что Москва и Астана реализовали более 120 крупных проектов. Токаев называл Россию основным торгово-экономическим и инвестиционным партнером своего государства.

Между тем Запад испугался блокировки Россией экспорта нефти из Казахстана по "Дружбе". Предполагалось, что российские власти могут принять соответствующее решение с 1 мая — якобы скорректированный график экспорта нефти был направлен в Казахстан и Германию.