В канун заявленного российской стороной перемирия 8-9 мая наши войска продолжают двигаться вперед практический по всей линии фронта. Бойцы ФСБ уничтожили две вражеские диверсионные группы в Константиновке. Российская армия выбивает ВСУшников из города, Киев несет большие потери.

В зоне ответственности группировки "Восток" наши наземные подразделения поддержал экипаж Су-34. Бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции достигли цели - скопление военной техники боевиков уничтожено.

На Днепропетровском направлении операторы БПЛА не позволили неприятелю провести ротацию и подвоз боеприпасов на передовую. А в Запорожье наши "птицы" сорвали доставку штурмовиков ВСУ к зоне соприкосновения, точными ударами ликвидировав их и бронетехнику натовского производства.

На этом же участке фронта замаскированные вражеские опорники сокрушили экипажи танков Т-80БВМ, серьёзно ослабив оборону неприятеля. В Харьковской области в деле показал себя расчет самоходки большой мощности "Пион". Снаряды калибра 203 миллиметра легли точно в цель, расчистив путь нашим передовым отрядам. А еще бойцы присоединились к акции "Бессмертный полк".

В Белгородской области бойцам подразделений военной полиции группировки "Север" за проявленное мужество и самоотверженность вручили медали "За храбрость", "За спасение погибавших", а также знаки отличия ордена Святого Георгия "Георгиевский крест" IV степени. Сразу после награждения военнослужащие приступили к дальнейшему выполнению задач.