Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили за вторник, 5 мая, атаки 17 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал Собянин в своем MAX-канале, по состоянию на 16:22 была отражена атака еще четырех БПЛА, запущенных украинскими националистами. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее депутат Государственной думы Виктор Соболев в ответ на заявление из Киева об атаках беспилотников подчеркивал, что "мы Красную площадь способны защитить от любых дронов".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя изображение пылающей Красной площади в кабинете главы киевского режима, отмечала, что все разговоры о перемирии со стороны нынешних украинских властей — это насмешка над усилиями тех, кто искренне хочет мира.