Из фермеров в монархи: житель Швейцарии нашел лазейку в законах и провозгласил себя королем

Большой резонанс вызвала история с молодым королем, которым внезапно обзавелась Швейцария. Владения, мини-армия, валюта и даже корона: Йонас I- до этого айтишник и фермер - высоким титулом наградил себя сам. Как ему это удалось и кто теперь его подданные?

На первый взгляд происходящее на экране похоже на художественный фильм, красивую сказку. Король слишком молод и недурен собой. На эполетах - аббревиатура несуществующего государства. Герб и флаг страны, которой нет — империи Лаувинера. 31-летний швейцарец Йонас Лаувинер тот человек, который смог сказку сделать былью.

"Мне хотелось реализовать себя таким образом, чтобы после меня что-то осталось. Как частное лицо я не представляю интереса. Но человек, который основывает королевство и провозглашает себя королем, становится особенным и остается в памяти людей", - говорит о себе Лаувинер.

Его Величество, мягко говоря лукавит. Восхождение на трон начиналось с банального захвата земель. Предприимчивый айтишник нашел лазейку в законодательстве Швейцарии: если земля официально не имеет владельца и на нее никто не претендует, можно оформлять в собственность. Либо бесплатно, либо за чисто символические деньги. Он прошерстил земельные реестры, нашел аж 148 участков и присвоил их себе. Но есть нюанс: жаждущие аудиенции журналисты не могут найти королевство на карте. Потому что империя - это осколки, участки разбросаны по всей стране. Приходится довольствоваться визитами в монаршую резиденцию. Там встречают списанный БТР, пушки и мини-армия.

Экскурсии по дворцу его самопровозглашенное величество проводит лично. И пытается доказать, что король совсем не голый. Главный символ его императорского величества: уникальное изделие из более чем 3000 драгоценных камней. Имеется конституция. И имперский банк.

"А вот моя валюта, мои монеты. Имперский велар. Посмотрите, вот такие маленькие артефакты. Одна монета стоит 25 швейцарских франков. Вы можете купить их, а потом обменять обратно на деньги", - показывает "король".

Йонас I кокетничает, мол, только трона пока еще не хватает. Не заработал на него. Но за этим наверняка дело не станет. Как истинный феодал он исправно собирает дань с принадлежащих ему земель. Более того, мини-империи имени себя ему показалось мало.

"Я - король Швейцарии. Потому что другого короля у Швейцарии нет", - заявляет он.

Официально и на законных основаниях в бизнес- империю Лаувинера входят 83 участка дорог. И самопровозглашенный король взимает плату с простолюдинов, которым не повезло иметь участки, примыкающие этим самым дорогам. А не заплатишь, так и не проедешь!

"Он очень изворотлив, и люди опасаются, чем все это закончится", - жалуются местные жители.

Когда власти Швейцарии попробовали экспроприировать одну из улиц, по недоразумению оказавшуюся королевской вотчиной, в ответ получили ультиматум: "Я могу подарить им эту улицу, но пусть они назовут ее моим именем – Лаувинерштрассе".

Конфедерация - таково реальное политическое устройство Швейцарии - быть под пятой у самопровозглашенной монархии не желает. Разрабатываются поправки в закон, чтобы закрыть лазейку с землевладением. А то мало ли кто еще возомнит себя королем. Однако Йонас Лаувинер и сам не сидит сложа руки. Хочет реальной власти, а не бутафорской. Он уже является членом муниципального совета города Бугдорф. В марте выдвинул свою кандидатуру в правительственный совет швейцарской столицы. И когда не прошел, многие выдохнули с облегчением.