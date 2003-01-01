Звезду КВН Елену Рыбалко похоронили в Сочи: могила утонула в цветах

1 мая скончалась одна из самых ярких участниц команды КВН "Утомленные солнцем" Елена Рыбалко. Напарнице Александра Реввы и Михаила Галустяна было 53 года.

Елена погибла под колесами автомобиля в Адлере. Кавээнщица перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель Toyota превысил скорость и не успел затормозить. ДТП произошло прямо у дома Рыбалко. Соседи все видели и выбежали, чтобы помочь пострадавшей. После столкновения артистка была жива, с места аварии ее увезла скорая помощь. Однако в больнице Елена скончалась.

Прощание со звездой КВН прошло у нее дома, проводить артистку в последний путь пришли родные и близкие. Похоронили Рыбалко на Верхне-Высоком кладбище в Сочи, передает ТАСС.

Сразу после траурной церемонии могила кавээнщицы утонула в цветах. Народ принес охапки роз, которые красиво разложили у креста, а сверху поставили фотографию Елены.

Елена Рыбалко была звездой "Утомленных солнцем" наряду с Михаилом Галустяном и Александром Реввой. В 2003-м команда завоевала чемпионство КВН. После ухода из КВН юмористка работала в районном доме культуры, она преподавала детям азы актерской профессии. У артиски остались трое наследников, которых она родила в браке с однокомандником Павом Сташенко, — сыновья Николай и Григорий, а также дочь Клара.