Массовая атака ВСУ на Чувашию: власти уточнили число погибших и пострадавших

В результате массовой атаки дронов ВСУ на столицу Чувашии погибли два человека. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

Кроме того, пострадали 32 человека, среди них есть ребенок.

По словам Николаева, основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре. В результате налета дронов повреждены 28 многоквартирных домов. В двух зданиях нарушены несущие конструкции. Для пострадавших развернуто три пункта временного размещения.

"Мною принято необходимое решение - на заседании оперативного штаба введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это позволит нам оперативно мобилизовать все ресурсы республики для максимально быстрой помощи людям", - сообщил Николаев в своих соцсетях.

Украинские беспилотники атаковали Чебоксары минувшей ночью. Спустя несколько часов ВСУ совершили повторную атаку на столицу Чувашии.