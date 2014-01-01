Юлия Снигирь прервала молчание о непростой жизни с Евгением Цыгановым: вот что сказала

Юлия Снигирь познакомилась с Евгением Цыгановым в 2014 году во время работы над совместным проектом. В 2019-м артисты тайно сыграли свадьбу. У супругов подрастает сын Федор, родившийся в 2016 году. Юлия и Евгений совмещают личное и работу, хотя так бывает, что на съемочной площадке летят искры.

Снигирь призналась, что жить двум актерам в одной семье непросто. Но они с Цыгановым за 10 лет научились находить общий язык. Актриса не скрывает, что порой муж выводит ее из себя. Например, Юлия терпеть не может, когда Евгений поступает спонтанно.

"Я очень сержусь на это его качество. Мне с этим бывает некомфортно… Думаю: ну как же так!" — цитирует Sobaka.ru актрису.

Снегирь посетовала, что у нее не идеальная семья. Бывают и ссоры. Чаще всего разногласия происходят, когда супруги работают вместе. Так, на съемках фильма "Конец эпохи" они серьезно повздорили.

"Ну, это испытание… Когда мы снимались у Константина Худякова, в какой-то момент оба вылетели из кадра, похлопали дверьми. Юля заявила: "Ты самый отвратительный партнер!"" — откровенничал Евгений.

Напомним, Евгений Цыганов ушел от гражданской жены Ирины Леоновой в 2016 году. Эта новость вызвала массу пересудов, ведь на тот момент Ирина была беременна их младшим, седьмым, ребенком. Пикантности ситуации добавляло то обстоятельство, что и возлюбленная Цыганова, актриса Юлия Снигирь, находилась в интересном положении.