Премьер Эстонии решил отметить 9 мая на границе с Россией

Премьер Эстонии Кристен Михал намерен 9 мая посетить город Нарва, расположенный в непосредственной близости от России.

Как уточняет ERR, эстонский политик собрался в Нарву для празднования Дня Европы. Компанию Михалу составит комиссар Евросоюза по вопросам равенства поколений, культуры, молодежи и спорта Гленн Микаллеф.

Ранее сообщалось, что жители Эстонии активно скупают туры на границу с Россией к 9 мая. С берега реки Нарвы открывается обзор на Ивангород, расположенный уже на российской территории. Там пройдут торжества в честь Дня Победы. Жители Латвии также не против посмотреть с набережной праздничный концерт.

Празднование Дня Победы — под запретом в странах Балтии. Однако администрация Ивангорода к празднику устанавливает гигантский экран, а на набережной Нарвы уже не первый год 9 мая собираются сотни людей, чтобы отпраздновать этот важнейший день вместе с соседями.