Макрона высмеяли в Сети за музыкальный вечер с Пашиняном: "Жена его отшлепает!"

Президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки с официальным визитом в Армению решил совместить дела с развлечениями. Интернет-пользователи скептически оценили занятия политика в Ереване.

Официально Макрон приехал в Армению для участия в форуме "Ереванский диалог" и сделал ряд соответствующих политических заявлений. В частности, французский лидер похвалил хозяев мероприятия за отказ от "покровительства России": "Выбранный вами мир реалистичен, что вы являетесь его инициатором, что процветание возможно без вмешательства империй" (цитаты по "Интерфаксу").

Чтобы отдохнуть от большой политики, принимающая сторона устроила музыкальный вечер. Президент Франции пел, а премьер Армении играл на барабанах. Однако в Сети сочли цинизмом публикацию кадров развеселого времяпрепровождения политиков: "Народ страдает, король забавляется".

Как уточняет RT в своем MAX-канале, интернет-комментаторы сочли премьера Армении приспособленцем ("Пашинян подстраивается под любую обстановку"), а Макрону припомнили его реноме подкаблучника ("Жена М. сегодня вечером его отшлепает за то, что он испортил песню").

Ранее Макрон не оставил без внимания заявление своего американского коллеги Дональда Трампа о том, что первая леди Франции якобы отвесила супругу такой удар в челюсть, что высокопоставленный муж до сих пор приходит в себя. Эммануэль Макрон отметил, что слова Трампа "не являются ни изысканными, ни достойными", а также заявил, что подобные выпады не заслуживают ответа.