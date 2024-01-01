Вдова Левкина о странностях дочери: "Это не Ника, а это папа в ней"

Владимир Левкин умер 17 ноября 2024 года. Артист больше 20 лет боролся с онкологическим заболеванием. После похорон "нанайца" прошло шесть месяцев. За это время его вдова и дочери не свыклись с мыслью, что Левкина больше нет. До сих пор они каждый день вспоминают Владимира.

Маруся Левкина видит в младшей дочери артиста Нике его черты. По словам вдовы, девочка, которой сейчас 13 лет, проявляет не свойственную подросткам рассудительность и чуткость. Ника часто поддерживает маму, хотя могла бы сама капризничать и проявлять характер, как все подростки.

"Она меня очень любит и в минуты, когда ей этот пубертат хочется включить, она меня обнимает и говорит: "Все нормально"", — рассказала вдова на премьере документального фильма "В Хогвартс я не попал", куда она пришла вместе с дочерью.

Порой Ника ведет себя настолько рассудительно, что Марусе это кажется странным. Эти проявления заботы Левкина связывает с мистикой. "Знаете, мне иногда кажется, что это не Ника, а это папа в ней говорит", — поделилась вдова "нанайца".

Маруся очень старается быть для дочки кем-то большим, чем просто родитель. Но и мать, и дочь отмечают, что они точно не подружки.

"Я для нее и повар, и водитель, и агент, и бухгалтер, и учитель", — принялась перечислять Левкина. "Нас связывают хорошие и бережные отношения. Мама у меня все", — добавила Ника.