Ночью 6 мая над российскими регионами сбили 53 беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 53 украинских беспилотника над 5-ю российскими регионами.

БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской и Московской областями, Крымом и над акваторией Черного моря.

Все вражеские беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Над Крымом сбили 12 БПЛА, в Джанкое погибли пять человек, рассказал Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 289 беспилотников.