Введенные Японией при правительстве Фумио Кисиды санкции против России нанесли ущерб национальным интересам Японии. Такое признание сделал во вторник, 5 мая, депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки от правящей Либерально-демократической партии, прибывший с визитом в Москву.

Как подчеркнул японский политик, Кисида следовал за политикой тогдашнего американского президента Джо Байдена — это "осталось негативным наследием" и "повредило национальным интересам".

Мунэо Судзуки заявил, что Россия — это "великая держава и обладает силой", причем в конфликте с Украиной и поддерживающим ее коллективным Западом российская сторона выглядит как екодзуна (высший ранг в сумо).

Российское Министерство иностранных дел в ходе общения с японским парламентарием довело до него "обеспокоенность вырисовывающейся линией Токио на военно-техническое содействие киевскому режиму", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что многие японцы также сетуют на недальновидность своих политиков, которые "отталкивают от себя одного соседа за другим". Жители Страны восходящего солнца считают ошибочной политику поддержки Украины: "Теперь, когда Япония начала инвестировать в разработки украинского вооружения, нам не на что больше надеяться".