Россиянам напомнили, какие теплицы нужно регистрировать в Росреестре

Российское законодательство устанавливает особые требования к некоторым теплицам. Об этом напомнил во вторник, 5 мая, председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин.

Как отметил эксперт, если теплица стоит на капитальном фундаменте и переместить ее без разрушения невозможно, юридически она становится объектом недвижимости.

Закон устанавливает уведомительный порядок регистрации таких объектов — нужно подать в местную администрацию уведомление о начале строительства, а после завершения работ — уведомление о вводе теплицы в эксплуатацию. Затем можно регистрировать право собственности в Росреестре.

При этом теплицы на металлических дугах, которые легко разбираются, регистрировать не нужно. Однако такой объект нужно устанавливать на расстоянии не менее метра от границы соседнего участка, иначе сосед может через суд потребовать переноса или демонтажа теплицы — подобная практика уже есть, цитирует Чаплина "Газета.ру".

Ранее Федеральная налоговая служба объяснила, когда за теплицы, бани, сараи и иные хозяйственные постройки на дачных участках придется платить налог на имущество физических лиц. Например, налог не будут взимать даже с объекта, зарегистрированного в ЕГРН, если его площадь не превышает 50 квадратных метров.

Также дачникам напомнили, что штраф до 20 тысяч рублей может грозить за обработку дачи или садового участка от вредителей, если при этом было нарушено законодательство. Юрист Евгения Балдина уточнила, что речь идет, в первую очередь, об использовании запрещенных пестицидов и агрохимикатов, а также о нарушении санитарных и экологических норм.