Татьяна Брухунова устроила скандал в московском театре

Жена Евгения Петросяна — заядлая театралка. Татьяна Брухунова не пропускает ни одной московской премьеры. В личном блоге она регулярно рассказывает о постановках. Не раз после представлений Татьяна срывалась на эмоции и высказывалась в сторис. Вот и накануне супруга Евгения Вагановича не стала держать все в себе, заявив о разочаровании в зрителях.

На этот раз Брухуновой весь спектакль мешала соседка. Девушка устроила "войну" за подлокотник.

"На днях я была в театре, и там произошла довольно забавная ситуация, как мне показалось, я решила поделиться ею с вами в качестве театрального курьёза. Так вот, сижу я в зрительном зале, четвёртый ряд, самый центр. По правую, по левую руку от меня сидят две женщины, слева пенсионного возраста, а справа плюс-минус как я. Но мы с вами хорошо знаем, по театральному этикету подлокотник правый принадлежит мне, как хозяйке зрительного места, а подлокотник левый принадлежит человеку, который сидит, соответственно, слева от меня", — начала свой рассказ Татьяна.

По словам Брухуновой, девушка, которая сидела справа от нее, была не в курсе этого правила, и всё первое отделение она активно заваливалась на чужой подлокотник. В антракте жена Петросяна не выдержала и решила объяснить театральный этикет соседке. Но без скандала не обошлось.

"Провела я этот ненавязчивый ликбез довольно-таки быстро, буквально в паре предложений. Девушка на меня вытаращилась и говорит: "А кто это постановил вообще, что правый подлокотник вот ваш, а левый мой?" Я говорю: "Ну, у вас тоже есть правый подлокотник? И он ваш по театральному этикету". "Не, ну а кто это вообще решил-то, что он мой? А может, оба мои, потому что я же здесь сижу". Я говорю: "Ну тогда как же нам быть? Я же тоже сижу". И получается, по обе стороны от меня есть подлокотник. В общем, этот вопрос поставил её в абсолютнейший стопор. Я поняла, что человек, скорее всего, первый или один из первых разов пришёл в театр", — поделилась Брухунова.