Срыв планов Соединенных Штатов по размещению в Германии крылатых ракет Tomahawk создает серьезный пробел в военных возможностях бундесвера. Такое признание сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Как отметил политик, размещение "Томагавков" в Германии должно было лишь компенсировать отсутствие у Европы собственных дальнобойных систем. Однако "теперь мы должны посмотреть, как мы можем это компенсировать".

В свою очередь, депутат бундестага Метин Хакверди заявил, что решение американской администрации не размещать крылатые ракеты в Германии попросту опасно. Найти альтернативу "Томагавкам" в обозримой перспективе не представляется возможным, пишет Politico.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков пригрозил Берлину военным ответом на размещение американских ракет. Дипломат подчеркивал: планы Пентагона разместить дальнобойные ракеты в Германии — одно из звеньев эскалации. Москва выработает военный ответ на эту новую угрозу, без нервов и без эмоций.

Однако бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявлял, что Европа не сможет получить от Соединенных Штатов ракеты Tomahawk даже через несколько лет, что бы ни говорил президент США Дональд Трамп. Как отметил эксперт, нагнетание темы с якобы подготовкой поставок "Томагавков" киевскому режиму служит не более чем отвлекающим маневром.