По всему миру жителей захватила "королевская" мания

На своих шести сотках каждый сам себе король. А если у вас не сотки, гектары? Тут уж как ни крути, любому захочется королевских регалий, приемы устраивать, визиты наносить, казнить и миловать. Так и случилось в Швейцарии, где откуда ни возьмись появился король.

Йонас Лаувинер, гражданин Швейцарской конфедерации, айтишник по профессии, король по призванию. Нашел лазейку в местных законах и скупил за копейки, либо просто присвоил себе 148 земельных участков. Оставалось нарисовать герб, изготовить флаг и обзавестись резиденцией.

Империя Лаувинера напоминает садоводческое товарищество, участки разбросаны по всей стране. Зато есть подержанный БТР, пушки, отстрелявшие свое и даже небольшая армия. Их величество Лаувинер император мирный, зарабатывает тем, что взимает деньги за проезд по дорогам, которые примыкают к его землям. Подданные недовольны.

Другим королям, конечно, обидно. Жили всю жизнь как люди, почет и уважение, а тут какой-то выскочка. Еще один новоявленный король допрыгался недавно. Африканец Кофи Оффе вместе с женой и служанкой разбил небольшой лагерь в лесах Шотландии. Объявил, что эта земля была украдена у его предков 400 лет назад. Себя называл королем Кубалы.

Скрутили короля осенью прошлого года и шесть месяцев спустя, после передержки, без свиты депортировали в Гану. Он и там не растерял королевского величия и обещал взять страну под контроль.

Были бы возможности, а амбиции найдутся. В демократической Америке всерьез побаиваются, что Трамп возьмет, да и королем себя объявит. Все признаки налицо и возможности есть. Войной на другие народы ходит. Триумфальную арку строит.

А про него такие вот песни сочиняют: он не король. Ну это вы, ребята-демократы, зря вперед забегаете. Как бы ни пришлось с повинной головой перед светлые очи государя являться. И в ногах валяться. Каяться за поганые слова.

Как бы ни получилось, что у вас в действительности все не так, как на самом деле.