Британская инициатива создать военно-морскую группировку стран Северной Европы против России может спровоцировать ответные действия со стороны Москвы. Об этом предупреждают китайские эксперты.

Ранее главком британских ВМС Гвин Дженкинс заявил, что Великобритания совместно с другими странами Европы может сформировать совместное военно-морское соединение для противодействия "российским угрозам" с северной морской границы. За образец предлагалось взять за основу модель Сил Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force, JEF).

Как пишет Sohu, российский лидер Владимир Путин уже провел красную линию, а "предупреждения Путина всегда серьезны". Стратегия ядерного сдерживания России гласит, что Москва вправе применить ядерное оружие в случае угрозы существованию государства.

В частности, в случае попытки блокады Калининградской области враждебный Запад может получить жесткий ответ со стороны Москвы, вплоть до применения ядерного оружия, предупреждают китайские аналитики.

Между тем главком ВМФ России Александр Моисеев рассказал о возможностях новейших российских подлодок проекта 677 "Лада". Адмирал заявил, что эти субмарины нивелируют возможности надводных кораблей потенциальных противников Москвы.

Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас потребовала "ограничить армию России, а также ее военный бюджет". По ее утверждению, только так Европа может гарантировать себе некое спокойствие.