Рэпер Navai на Ferrari разбился в центре Москвы

Наваи Бакиров, известный под псевдонимом Navai, попал в ДТП в центре Москвы. Рэпер находился за рулем Ferrari, не справился с управлением и влетел в светофор.

По предварительным данным, в результате автоаварии спорткар получил серьезные повреждения. Ferrari разбит: у машины снесена передняя часть, повреждён бок, оторвано левое заднее колесо, вокруг разбросаны обломки. Стоимость автомобиля оценивается в несколько десятков миллионов рублей.

ДТП произошло на Зубовском бульваре. Сам 31-летний Бакиров не пострадал. Музыкант поспешил покинуть спорткар и даже успел сменить одежду.