Подробности страшного ДТП в центре Москвы, в котором погибла 34-летняя актриса Ксения Добромилова

Модель и актриса Ксения Добромилова скончалась 5 мая. Звезда клипа HammAli & Navai "Девочка-война" погибла в ДТП с мотоциклом. Байкер на огромной скорости снес артистку.

Ксения снимала заезд байкеров на Большой Дорогомиловской улице. Один из водителей не справился с управлением и влетел в фотографа. Добромилову госпитализировали в тяжелом состоянии. Но спасти актрису не удалось.

Модель скончалась в карете скорой помощи. Ксения получила тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговую.

"Снес ее, когда она стояла на середине дороги. Девушку пытались реанимировать, но в итоге она скончалась", — рассказали SHOT очевидцы трагедии.

Водитель байка получил незначительные травмы, от госпитализации он отказался. Сейчас мотоциклист задержан.

Ксения Добромилова была актрисой театра Луны, моделью, фотографом и блогером. Она увлекалась мотоспортом. Ксения не раз рассказывала, что рискует жизнью, выходя на трассу, чтобы сделать эффектный кадр.