Выяснилось, зачем Лавров созвонился с Рубио

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом рассказали вечером вторника, 5 мая, в МИД России.

Как уточняет пресс-служба ведомства, руководители внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов.

Москва оценивает состоявшуюся беседу как конструктивную и деловую, сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова подтверждала, что Москва и Вашингтон поддерживают диалог по украинскому урегулированию, но не строят крупных ожиданий. Чиновница отдала должное действующей американской администрации за готовность "слушать и признавать за Россией наличие жизненно важных интересов по периметру собственных границ".

При этом помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что предложения США по Украине интересны и полезны, однако не реализуются на практике, хотя "американцы вполне могли бы, так сказать, реально вот нажать и повлиять на Киев".