Россиян предупредили о мошеннической схеме с псевдовыплатами для ветеранов

Накануне Дня Победы мошенники начали звонить пожилым россиянам и обманывать их под предлогом праздничных выплат. Об этом предупредил во вторник, 5 мая, заместитель главы думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Как уточнил парламентарий в разговоре с "Лентой.ру", преступники представляются сотрудниками Социального фонда или органов соцзащиты, уверяют абонента в том, что ему полагается выплата к празднику, а затем под предлогом перевода денег выпрашивают данные банковской карты и коды из СМС-сообщения. Как только пенсионер называет код, мошенники списывают все деньги со счета жертвы.

Второй вариант мошеннической схемы предусматривает обещание вручить ветерану памятную медаль, для чего требуется перейти по ссылке — якобы для проверки данных. На самом деле линк ведет на фишинговый сайт, через который мошенники получают доступ к чужим счетам.

Панеш подчеркивает: государство начисляет ветеранам ко Дню Победы выплату в размере 10 тысяч рублей в автоматическом режиме, а медали вручают на торжественных мероприятиях или доставляют на дом. Никаких звонков, СМС и прочих манипуляций быть не должно.

Перед Новым годом распространение получила похожая схема: преступники рассылали в мессенджерах обещания "президентской праздничной выплаты". Доверчивых россиян заманивают крупными суммами, обещая суммы от 35 тысяч до 325 тысяч рублей.

Также в МВД предупреждали, что мошенники создали бота в мессенджере Telegram, чтобы под видом проверки данных жилищно-коммунального хозяйства похищать данные россиян. Доверчивым гражданам угрожают отключить воду или свет, а также наложить крупный штраф из-за якобы непереданных показаний счетчиков.