Светлана Немоляева осадила Лазареву* за гадкие слова о россиянах

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом, внесена в реестр экстремистов и террористов) покинула Россию вскоре после начала СВО. Артистка около 10 лет назад купила дом в Испании, и давно жила на две страны — зарабатывала в Москве, а тратила на европейском курорте.

После начала спецоперации Лазарева* осталась в Испании и со своей страницы в соцсети принялась критиковать российские власти и поливать грязью народ. В свежем интервью экстремистка обрушилась с критикой на советское наследие. По ее мнению, жителям России и других постсоветских стран присуща некая инфантильность. Телеведущая заявила, что они якобы боятся перемен и не желают нести ответственность за свою жизнь.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева не смогла промолчать, услышав такое. Звезда советского кино публично устроила отлуп Лазаревой*. Актриса честно призналась — телеведущая вызывает у нее только чувство глубокой неприязни.

"Она мне очень неприятна. Очень плохо говорит о людях, о России, по-моему, она чисто по-человечески на это не имеет никакого права... Обобщать и говорить такие глупости, как Лазарева... Я даже не хочу комментировать! Эта женщина для меня не существует", — отрезала Немоляева в беседе с "Абзацем".

*Включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.