Вскрылись истинные планы Трампа: удары по Ирану возобновятся уже на этой неделе?

США могут возобновить военную операцию против Ирана уже на этой неделе, об этом стало известно Axios. Издание ссылается сразу на несколько источников в американской и израильской администрациях. Вашингтон ударит по Тегерану, если не будет подвижек в переговорах. В свою очередь, Дональд Трамп сегодня заявил, что лично участвует в процессе. По его словам, Иран все-таки стремится заключить сделку. И все это на фоне сообщений о взаимных ударах в Ормузском проливе.

---

Проведя через Ормузский пролив несколько кораблей в сопровождении двух американских эсминцев, Вашингтон явно рассчитывал на то, что и другие суда, застрявшие в Персидском заливе из-за войны, пойдут следом. Но массового прорыва блокады пока не случилось. Тех немногих, кто попытался, атаковали иранские ВМС. Под обстрел, по данным CNBC, попал и американский флот.

"По словам представителей министерства обороны, эсминцы "Тракстон" и "Мейсон", сопровождаемые вертолётами "Апач" и другими летательными аппаратами, во время перехода столкнулись с рядом скоординированных угроз. Иран обстрелял их с помощью ракет и беспилотников. Несмотря на интенсивность атак, ни одно американское судно не пострадало", - сообщает телеканал.

Впрочем, это вполне может быть и банальной дезинформацией, цель которой подтолкнуть президента США к военному ответу. Он ведь пообещал "стереть Иран с лица земли, в случае атак на американские корабли". А чем это не повод? Но пока Дональд Трамп, вероятно, счёл его недостаточным. О чем прямо свидетельствуют и слова главы Пентагона.

"Прямо сейчас режим прекращения огня, безусловно, соблюдается, но мы будем очень, очень внимательно следить за ним", - заявил Пит Хегсет, министр обороны США.

Это заявление Пит Хегсет сделал уже после того, как появились сообщения о том, что Иран якобы атаковал НПЗ в Фуджейре. А власти Объединенных Арабских Эмиратов обвинили в этой атаке Тегеран. Чуть позже агентство "Рейтер" сообщило, о том, что ОАЭ снова подверглись массированной атаке с применением ракет и дронов.

"Иранцы уже выпустили 12 баллистических ракет по Эмиратам. На мой взгляд, это серьезное нарушение режима прекращения огня. И я думаю, что США снова вернуться к ударам по Ирану для того, чтобы окончательно уничтожить его военный потенциал", - заявил Джек Кин, генерал армии США в отставке.

По данным агентства "Мехр", в порту Дейер в провинции Бушер произошел сильный пожар. Горят четыре лодки. Причины пока не установлены. Центральное командование США, в свою очередь, сообщает: уничтожены шесть иранских катеров, которые пытались помешать судоходству в Ормузском проливе. Для этого были задействованы вертолеты. Агентство "Тасним" утверждает: погибли по меньшей мере пять человек. Дональд Трамп в своей соцсети написал, что эти действия стали ответом после атаки Ирана на суда в Ормузском проливе. А в Пентагоне вновь намекнули, что в случае обострения ситуации, готовы и к наземной операции.

"82-я дивизия готова к развертыванию в течение нескольких часов после получения приказа. Эти десантники способны выполнить любую задачу в любых условиях", - говорит Дэн Кейн, председатель Объединённого комитета начальников штабов США.

Тегеран же призывает Вашингтон к сдержанности, давая понять, что переговоры все же лучше войны, в которой американцам не победить.

"События в Ормузском проливе ясно дают понять, что у политического кризиса нет военного решения. Поскольку переговоры продвигаются благодаря усилиям Пакистана, США следует остерегаться того, чтобы недоброжелатели снова не втянули их в трясину конфликта", - заявил Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана.

Но попытки такие следуют. Хотя сам президент Трамп сегодня заявил, что конфликт с Ираном может завершиться в ближайшие две-три недели. Впрочем, сроки эти Вашингтон, как это уже бывало не раз, может и сдвинуть, снова решив использовать военную силу вместо дипломатии.