Мишустин потребовал усилить контроль за сертификацией с помощью ИИ

Как интерактивные помощники помогают проверить качество продуктов и других товаров - эту тему сегодня премьер Михаил Мишустин обсудил с главой Росаккредитации Дмитрием Волвачем.

Ведомство отвечает за безопасность товаров на отечественном рынке: от игрушек, детского питания и одежды до электроники и стройматериалов. Волвач рассказал, чтобы создать комфортные условия для отечественных и иностранных компаний многие операции теперь доступны в электронном виде.

Искусственный интеллект выявляет нелегальные отели и гостиницы, анализируя объявления в интернете. Ещё одна сфера применения — проверка маркетплейсов. Нейронная сеть определяет соответствие товара, который заявлен в карточке магазина.

"Важно и дальше строго контролировать, как проводятся соответствующие лабораторные испытания, исследования продукции, как соблюдаются требования при её сертификации, чтобы защитить добросовестных поставщиков. Дмитрий Валерьевич, нужно продолжать расширять практику применения цифровых инструментов, запускать удобные сервисы и развивать их функционал, чтобы люди и бизнес могли максимально просто и быстро решать свои вопросы. Прошу Вас лично уделить этой работе особое внимание", - сказал Михаил Мишустин.