Медведев высмеял фейки про зарытые баллоны вместо газификации

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев иронично высказался о недоверчивых журналистах и интернет-пользователях, которые не верят в успешность программы газификации.

Как рассказал политик, после того, как он появляется в сюжете об очередном подведении газа, СМИ и интернет разражаются публикациями о том, что "это всё вранье, никакого газа нет, а закопан баллон". При этом "как только я уехал, баллон закончился".

В действительности программа газоснабжения российских регионов, которую поддержал президент России Владимир Путин, успешно воплощается в жизнь, цитирует Медведева kp.ru.

Ранее тему газификации затрагивал глава Мурманской области Андрей Чибис. На встрече с президентом губернатор попросил помочь с ценами на газ для промышленных потребителей региона — сделать так, чтобы стоимость голубого топлива "не скакала".

Между тем в России обновлен рекорд роста энергопотребления — это явный показатель роста экономики. На Российской энергетической неделе подчеркивалось, что программа социальной газификации страны будет продолжена.