Дачники и туристы: выяснилось, кто рискует заразиться хантавирусом

Занятые в сельском хозяйстве и любители отдыха на природе входят в группу риска с точки зрения заражения хантавирусом. Об этом предупредила во вторник, 5 мая, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Пироговского университета Ольга Зыкова.

Эксперт, которую цитирует ТАСС, пояснила, что заразиться могут те, кто контактирует с грызунами или продуктами их жизнедеятельности. В эту категорию лиц входят работники агропромышленого комплекса и дачники, туристы, участники пеших походов.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что нет никаких оснований для паники после вспышки хантавируса на круизном лайнере. В ВОЗ считают риски для общества невысокими и не усматривают оснований паниковать и вводить ограничения на поездки, наподобие периода коронавирусной пандемии.

Тем временем академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что можно не бояться распространения хантавируса в России. Что касается заболевания, вызываемого такими возбудителями, оно протекает легко, а распространение болезни от человека к человеку происходит редко и с трудом.