В Сеть слили интимное видео Наташи Королевой с мужем

Наташа Королева и Сергей "Тарзан" Глушко счастливы в браке уже 26 лет. Певица вышла замуж за стриптизера сразу после развода с Игорем Николаевым. Пока артистка строила новую жизнь, композитор сочинял рвущие душу песни о несчастной любви. Из-за этого многие винили Наташу в распаде семьи.

Однако на самом деле, именно Николаев изменил Королевой. Певица терпеть загулы мужа не стала. Несколько лет после развода исполнительна хита "Желтые тюльпаны" и мэтр не общались, но сейчас между ними мир. Наташа даже вышла на сцену во время одного из концертов Игоря.

Николаеву Королева благодарна за десятки хитов и дорогу в шоу-бизнес, но женское счастье она обрела с Глушко. Мало кто верил, что певица и стриптизер создали крепкий союз, но супруги по-прежнему счастливы вместе, несмотря на трудности и скандалы, которые им довелось пережить.

Наташа и Сергей даже придумали личный праздник. День, когда они начали встречаться, артисты называют "День абрикосового варения". Все потому что первое свидание у парочки было необычным — Тарзан пригласил певицу в гости на абрикосовое варенье.

Супруги каждый год по-разному празднуют это событие. Поначалу ездили в путешествия, однажды отмечали в бане, а в этот раз решила в праздник остаться дома.

Королева на своей странице в соцсети опубликовала интимное видео. На кадрах Наташа показала, что ей подарил Сергей. Оказывается, Глушко решил, что подарок нужно делать своими руками, ведь бриллиантами его жену уже не удивить. Тарзан порадовал Королеву массажем ног.

"Вот так я люблю. Семейный вечер. Все удовольствия, все 33 удовольствия! Массаж от мужа и любовь собаки", — произнесла за кадром Королева, показав, как муж целует пальчики ее ног.