Рубио заявил о завершении операции "Эпическая Ярость" против Ирана

Операция США против Ирана, получившая название "Эпическая Ярость", завершена. Об этом 5 мая в Белом доме заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Эпическая Ярость" завершена, Конгресс уведомлен. Мы закончили этот этап", — сказал он.

Так называемым следующим этапом Штатов Рубио назвал операцию "Проект Свобода", о начале которой президент США Дональд Трамп объявил 3 мая. Она предполагает освобождение судов в Ормузском проливе и обеспечение их безопасного передвижения.

Рубио добавил, что Вашингтон и Тегеран продолжают искать дипломатические пути для мирного урегулирования. В то же время он подчеркнул, что давление на Иран будет усилено, если сторонам не удастся достигнуть мирного соглашения.

По его словам, санкции и другие меры со стороны Вашингтона со временем могут ослабить позиции Тегерана.

Операция "Эпическая Ярость" началась 28 февраля. США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек.