Сергей Лавров провел телефонный разговор с премьер-министром Катара

Глава МИД РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Ормузского пролива. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам беседы дипломатов.

Стороны подчеркнули необходимость отказа от попыток силового вмешательства при решении ситуации в Ормузе.

"Было выражено общее мнение о необходимости отказа от попыток силовых решений кризиса и объединения усилий всех заинтересованных сторон по содействию достижению устойчивого долгосрочного урегулирования, включая договоренности о мерах обеспечения законных интересов безопасности всех стран Персидского залива и принципов свободы судоходства", — сообщили в российском дипведомстве.