Трамп приостановил операцию "Проект Свобода"

Операция против Ирана "Проект Свобода" для организации прохода судов через Ормузский пролив будет приостановлена, чтобы посмотреть на готовность Тегерана к мирному соглашению с Вашингтоном. Об этом 5 мая заявил президент США Дональд Трамп.

При этом Штаты продолжат морскую блокаду Ормуза, подчеркнул американский лидер.

По его словам, решение было принято исходя из просьбы Пакистана, который выступает посредником в переговорах Вашингтона и Тегерана, а также "других стран".

Трамп также утверждает, что стороны достигли значительного прогресса в переговорном процессе и даже в согласовании почти окончательных условий для сделки по урегулированию конфликта.