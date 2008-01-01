Папа Римский ответил на обвинения Трампа в свой адрес

Папа Римский Лев XIV отреагировал на оскорбления президента США Дональда Трампа в свой адрес, напомнив о главной миссии церкви. Слова понтифика 5 мая привел портал Vatican News.

"Миссия церкви — провозглашать Евангелие, проповедовать мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво", — сказал он.

Ранее Трамп раскритиковал главу Ватикана. Глава Белого дома заявил, что такой понтифик, как Лев XIV, ему "не нужен" из-за его политического курса.

Папа Римский неоднократно осуждал атаки США на Иран и призывал стороны к мирному урегулированию.