В регионах России продолжается набор на военную службу по контракту

Во всех российских регионах продолжается набор на военную службу по контракту. Желающие проходят тщательных отбор и всестороннюю подготовку. Осваивать армейские профессии им помогают опытные инструкторы - ветераны СВО. В бою особенно важна слаженность действий. Она отрабатывается на полигоне.

По легенде учений наши мотострелки уже захватили этот опорный пункт противника. Но враг теперь пытается его отбить, используя бронетехнику и артиллерию. Бойцы занимают круговую оборону и отражают атаки врага.

Учения предназначены в том числе и для командиров. В боевой обстановке они должны уметь грамотно управлять личным составом.

"Вырабатываются навыки, умение командовать взводом у командиров взводов. Получить результат не то, что оценку отлично, а то, что личный состав научить, обучить работать слаженно во взводе", - рассказал Юнус Цуриков, командир мотострелкового подразделения ВВО.

Инструкторы здесь все с боевым опытом. Новобранцы ловят каждое их слово. "Получаем бесценный опыт непосредственно от участников СВО не только в практическом плане, но и по рассказам - что да как. Все предельно ясно объясняют. Все четко, доходчиво. Все нравится", - отметил Ислам Магомедшапиев, военнослужащий мотострелкового подразделения ВВО.

На другом полигоне оттачивают свои профессиональные навыки гранатометчики. Такое вооружение, объясняют инструкторы, дает большое преимущество в бою. Потому и роль гранатометного расчета особая.

"В штурмовом отряде самые важные цели - это пулеметчик, помощник пулеметчика и, соответственно, гранатометчик и помощник гранатометчика. Это одни из самых важных целей. Как и противник, так и мы, мы пытаемся первыми их выбить из боя", - рассказал инструктор по боевой подготовке.

Но, когда главная мотивация - это защита семьи и близких - опасность не пугает, рассказывают добровольцы. "Хочется как-то помочь Родине. У меня ребята там, одноклассники также, знакомые все служат там", - сказал военнослужащий ВС РФ.

А это бойцы войск беспилотных систем. Они только готовятся к работе на полигоне. Пока занимаются на тренажерах. Кроме этого, бойцы должны уметь ремонтировать и программировать дроны. Знать топографию и минно-взрывное дело. Боец с позывным "Панда" на СВО с самого начала. Был штурмовиком. Заработал множество наград, в том числе и орден Мужества. Теперь решил попробовать себя в войсках беспилотных систем.

"Понравилось, как-то затянуло. Стал разбираться уже в самих дронах - пайки, сборки. Затянуло. И все. И вот так вот оказался в БПЛА. Остался", - рассказал он.

Выбрать для себя подходящий род войск добровольцам помогают уже в пунктах отбора на службу по контракту. К будущим операторам БПЛА требования особые. Условия службы тоже.

"Предусматриваются дополнительные выплаты за подбитую технику врага. А также возможность уволиться из Вооруженных сил по собственному желанию спустя год после заключения контракта", - сообщил Александр Костюк, заместитель начальника ПОВСК г. Ростова-на-Дону.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В Москве бойцам выплачивают дополнительно миллион 900 тысяч рублей.

В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. Есть возможность подать заявку онлайн. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117.