В Крыму открыли горячую линию после атаки ВСУ на Джанкой

Минувшей ночью ВСУ атаковали крымский Джанкой, при ударе БПЛА погибли пять человек.

Атака произошла почти сразу после того, как в полночь по местному времени должен был начаться объявленный Киевом "режим тишины". По беспилотникам противника работали ПВО и мобильные огневые группы.

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования родным и близким погибших, передает РИА Новости. После атаки открыли горячую линию оказания правовой помощи пострадавшим: +7 (978) 053-62-08.

Ситуацию лично контролирует прокурор республики Олег Камшилов. Он координирует работу всех экстренных служб, а также следит за соблюдением прав пострадавших граждан.