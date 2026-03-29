В находящемся под контролем ВСУ городе Херсоне складывается тяжелая обстановка.

Идет давление со стороны украинских боевиков, происходят облавы ТЦК, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

Деталей глава региона раскрывать не стал, объяснив, что часть информации о ситуации в Херсоне поступает по закрытым каналам.

"Безопасность людей на правобережье для нас важнее информационного эффекта", — подчеркнул Сальдо.

Ранее сообщалось, что Киев превращает Херсон в военную базу. В городе остается все меньше условий для нормальной гражданской жизни. Жители находятся в состоянии постоянного давления и страха, а коммунальная система находится в упадке.