На могиле Жанны Фриске оказалось сломано фото: вот как выглядит последнее пристанище певицы

Летом 2015 года не стало знаменитой певицы Жанны Фриске. Она умерла в 40 лет после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга.

Свое последнее пристанище прославленная исполнительница обрела на Николо-Архангельском кладбище в Москве. Ее могила считается одной из самых популярных. В любое время года сюда приходит множество фанатов и несут цветы. Обычно надгробный памятник артистки утопает в букетах.

Однако сейчас стало известно о неприятности, которая случилась на могиле Жанны Фриске. Об этом сообщила ее младшая сестра Наталья в своем официальном телеграм-канале. Она рассказала, что фото певицы оказалось сломано. Тогда она привезла новый снимок.

О том, что происходило в последние дни жизни Жанны, мало что известно. Однако лучшая подруга исполнительницы и крестная мать ее сына Платона Ольга Орлова рассказала, что перед самым концом Жанна перестала всех узнавать. В итоге Ольга, не выдержав напряжения, выбежала из ее комнаты и ушла плакать. Последние пару дней Фриске была без сознания. Она скончалась у себя дома в окружении самых близких людей: родителей, младшей сестры Натальи, а также самой Орловой.

