"Мы молились": любовник показал исхудавшую на фоне рака Лерчек

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) в конце февраля родила сына от танцора Луиса Сквиччиарини. А сразу после родов у нее выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Сейчас Валерия Чекалина проходит лечение в центре онкологии имени Блохина.

Суд приостановил уголовное дело в отношении блогера и снял домашний арест, чтобы Лерчек могла сосредоточиться на лечении. Это дало блогеру возможность не только посещать врачей, но и быть с детьми.

Так, в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Луис опубликовал фото с майских выходных, которые они вместе с Лерчек и детьми провели в компании животных с фермы.

"Когда семья - лучшее лечение. Мы молились, чтобы Лера чувствовала себя лучше, чтобы мы смогли провести время все вместе на ферме. Мы пытаемся всегда быть рядом и окружить ее заботой и любовью. Дети очень переживают за нее. Все время днем она почти спала и восстанавливала силы. Но все равно старалась проводить с детьми максимальное количество времени, чтобы они запомнили эти каникулы с мамой", - сообщил возлюбленный Чекалиной.

На одном из снимков Валерия в парике запечатлена в облегающей одежде. В комментариях многие подписчики высказали мнение, что на фоне борьбы с онкологической болезнью блогер сильно похудела.

Пользователи Сети пожелали Чекалиной скорее побороть смертельно опасный недуг и быстро восстановиться. Они выразили надежду, что Лерчек проживет еще долго и сможет воспитать внуков. Того же хочет и сама блогер.

"Я хочу жить очень долго, чтобы увидеть, как растут мои дети. Я хочу стать бабушкой, быть такой старенькой с палочкой. Я очень хочу дожить до этого возраста. Я в это верю", - заявила Валерия, которая не намерена сдаваться.

