Фигуристка Елена Бережная: что стало с олимпийской чемпионкой и как сейчас выглядит

Антон Сихарулидзе и Елена Бережная – легендарный ледовый дуэт, который принес России победу на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити.

Они считались одной из самых красивых и техничных пар в мировом фигурном катании. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в то время поклонники надеялись, что красавица Елена Бережная свяжет свою жизнь с надежным и внимательным Антоном Сихарулидзе.

У них, кстати, действительно случился роман, но в итоге спортсмены расстались. Тогда Бережной приглянулся британский фигурист Стивен Казинс. Елену не остановило даже то обстоятельство, что он состоял в браке.

В результате Казинс развелся и оформил отношения с Бережной. После свадьбы у них родились сын Тристан и дочь София‑Диана. Однако семейная жизнь оказалась сложной: Елена и Стивен часто жили в разных странах, так как зарабатывали, выступая на ледовых шоу. В итоге спустя три года после появления на свет второго ребенка Казинс заявил Бережной, что несчастен. Тогда фигуристка вернулась в Санкт-Петербург.

В настоящее время Бережная ведет закрытый образ жизни. Однако известно, что до недавнего времени она работала в школе фигурного катания и воспитывала сына и дочь. Не так давно Елена завела домашнего питомца, фото которого публикует на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Например, недавно она выложила снимок, на котором запечатлела себя с большой собакой и сыном Тристаном. "Мир! Труд! Май!" - коротко подписала кадр Елена Бережная. В комментариях подписчики рассыпались в комплиментах и добрых пожеланиях.

