Собянин: 360 зданий поликлиник реконструировали и построили по новому стандарту

В Москве в рамках масштабной программы построили и реконструировали свыше 360 зданий взрослых и детских поликлиник. Как рассказал сегодня мэр Сергей Собянин, основные работы по модернизации первичного звена городского здравоохранения уже завершены.

Медучреждения получили современное техническое оснащение. Только в прошлом году поставлено более 11 тысяч единиц оборудования. Кроме того, есть доступ к электронным сервисам, созданы комфортные условия для сотрудников и пациентов. В итоге медицинскую помощь оказывают быстрее и качественнее.