В центре Москвы представили редкие кадры из семейных архивов Жукова и Рокоссовского

В преддверии 9 мая в центре Москвы представили редкие кадры из семейных архивов выдающихся маршалов Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. На Арбате открыли фотовыставку, посвящённую 130-летию со дня рождения легендарных полководцев. Провели и традиционную патриотическую акцию - частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду отправили по всей стране и за рубеж.

Чеканя шаг, военнослужащие роты Почётного караула торжественно выносят от стен Кремля частицу Вечного огня. Раз в год, в преддверии 9 мая, из Александровского сада он отправляется по городам страны. Главный символ памяти бережно помещают в специальную лампу. Чтобы пламя ни разу не погасло в пути, разработали уникальное оборудование.

"Это не просто дань памяти нашим отцам, дедам, дань памяти их великому подвигу, а это еще и частичка тепла, которая отправляется к нашим героическим ветеранам", - рассказал Михаил Кузнецов, руководитель исполкома Народного фронта.

Многие из них уже не могут сами возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата - частицы вечного огня доставят ветеранам из 70 регионов, а также в 14 зарубежных стран, и бойцам СВО на передовую. Из Москвы негасимые лампады отправляются на поездах в Санкт-Петербург, Можайск, Смоленск, Новороссийск, Волгоград, Минск, в Крым и новые регионы. А в 1945-м именно сюда, на Белорусский вокзал, прибыл "эшелон Победы".

"Поезда везли смерть врагу и жизнь стране, ну а сегодня мы по нашим железным дорогам перевозим память. Пока огонь передается из рук в руки, мы будем помнить, и память о подвиге будет жива", - отметил: Олег Белозёров, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД".

В центре Москвы герои Великой Отечественной войны оживают - на уличных фотовыставках. На Арбате "Маршалы Великой Победы" - Георгий Жуков и Константин Рокоссовский. Рядом две линии судьбы, которые переплелись с самого начала - они родились в один год, прошли Первую мировую и гражданскую войны, вместе учились на кавалерийских курсах в Ленинграде, и вместе шли к Победе. Оборона Ленинграда, Московская и Сталинградская битвы, Курская дуга, операция "Багратион", парад 45-го и жизнь после войны.

Здесь впервые показана не только парадная, но и личная жизнь маршалов. Детство, семья, редкие, уникальные кадры из семейных архивов, которые до этого видели только родные и близкие. На улицах города эти снимки будто оживают, и это уже не черно-белая история, а личное знакомство с героями.

Правнучка Георгия Жукова помнит рассказы бабушки не о величественном маршале Победы, а о светлом, добром человеке, готовом всегда прийти на помощь. Одно из самых ярких воспоминаний - подготовка к параду 1945-го.

"Он несколько раз перечитывал свою речь, он волновался перед проведением Парада, они с бабушкой наглаживали тяжеленный китель, увешанный наградами, точнее парадный мундир, который был весь в наградах", - рассказала Варвара Ерохина, правнучка Георгия Жукова.

Внук Константина Рокоссовского, которого назвали в честь деда, хранит о нём детские воспоминания. Как ездили на дачу, ходили за грибами и на рыбалку, играли в шахматы.

"Он был человек спокойный очень и очень справедливый, он никогда не повышал голоса, никогда не кричал на людей, но тем не менее вот у него был такой какой-то железный стержень, если он что-то сказал, то не хотелось не выполнять его просьбы", - рассказал Константин Рокоссовский.

Война и победа - в лицах и судьбах. Теперь эти редкие кадры и страницы жизни героев увидят миллионы - чтобы помнили. Победа и память о ней - это то, что объединяет на многие поколения вперед.