Появилось видео свидания краснокнижных тигров в Хабаровском крае

Новые кадры свидания краснокнижных хищников опубликовал дальневосточный центр "Амурский тигр". В фотоловушку попали сразу двое взрослых обитателей лесоохотхозяйства "Дурминское" в Хабаровском крае.

Пока тигрица Желтобокая не спеша наслаждается пищей, её спутник - самец Джек - заботливо охраняет свою даму. Особый интерес у тигра вызвала камера, однако трогать её хищник не стал.

Зоологи отмечают: у этой пары уже есть дети, однако и во взрослом возрасте они поддерживают друг друга и проводят время вместе.