Раскрыты подробности смерти российского школьника от менингита

В Приморском крае начата проверка после смерти школьника от менингитной инфекции.

Трагедия произошла в поселке Ярославском. 10-летний мальчик почувствовал недомогание еще 30 апреля, но родители не обращались за медицинской помощью, пишет ТАСС. 3 мая школьнику вызвали скорую помощь, но врачи лишь констатировали его смерть.

Предварительный диагноз - "менингококковая инфекция". На данный момент лабораторно не подтверждён, так как исследования продолжаются, сообщил РИА Новости представитель краевого Минздрава.

Всех, кто контактировал с умершим мальчиком, вакцинировали. Прививки получили 22 человек, включая врачей, учителей, одноклассников и членов семьи. Несколько человек госпитализированы с воспалением носоглотки. Назофарингит часто является начальной формой менингококковой инфекции.

Telegram-канал Amur Mash пишет, что 11-летняя сестра мальчика находится в тяжелом состоянии в реанимации. Медики борются за ее жизнь.