Любовь Успенская жестко поставила на место молодую артистку: вот что она сказала

Любовь Успенская нелестно отозвалась о Люсе Чеботиной. Мать молодой артистки немедленно отреагировала на слова королевы шансона.

Все началось с того, что под одним из рилсов с Люсей Чеботиной Любовь Успенская оставила нелестный отзыв. "Раздражает дико, терпеть не могу!" - заявила прославленная исполнительница.

Мать Люси Чеботиной Анна немедленно отреагировала на высказывание известной певицы. "Спасибо, Любочка, за "поддержку". Очень странно, когда уважаемые мэтры нашей эстрады, достигшие больших высот и любви зрителей, ранее восхищавшиеся талантом, публично хейтят более молодых исполнителей", - высказалась мать Чеботиной в личном блоге.

Отметим, что сама Люся пока никак не прокомментировала слова Любови Успенской.

Зато в Сети многочисленные пользователи бурно обсуждают скандал. Мнения разделились. Одни комментаторы оказались солидарны с королевой шансона. По их мнению, у Чеботиной, кроме "красивой мордашки", нет никаких песенных талантов и голос у нее "посредственный".

Другие же интернет-пользователи встали на сторону Чеботиной, напомнив, что Успенская, по их мнению, не обладает сильным голосом, поет "блатняк" и транслирует в массы "неверные ценности". Дескать, своими пластическими операциями она сигнализирует общественности о том, что не принимает изменения в собственном теле, тем самым заставляя и фанатов отрицать старение и прочие неизбежные перемены во внешности.

