ФСБ задержала пять агентов спецслужб Украины

Сотрудники ФСБ задержали пятерых агентов украинских спецслужб, которые собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса (ОПК), транспортной инфраструктуры и бойцах СВО.

Шпионов поймали в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Четверо задержанных – россияне, пятый – иностранец. Действия агентов Киева координировали через мессенджер Telegram.

По данным ФСБ, полученные сведения злоумышленники планировали использовать для подготовки диверсионно-террористических актов.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. по совокупности инкриминируемых преступлений им может грозить пожизненное заключение.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Курской области 24-летнего местного жителя, подозреваемого в сборе данных для украинской разведки.