Уволенная по "старости" Екатерина Волкова: "Продюсер театра хотел меня задеть, "ужалить", сделать больно"

Недавно звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова объявила, что ее уволили из Московского Театра комедии, где она служила десять лет, по статье "Старая". "Слово прозвучало как приговор. Сюзанне в "Фигаро" - 18, Элизе в "Пигмалионе" около того. А мне — 44", - сообщила актриса.

Сейчас она поделилась деталями скандального увольнения. По ее словам, это была месть со стороны человека, который просто не мог больше ничего сделать.

"Просто продюсер театра использовал такую формулировку, так как хотел меня задеть, "ужалить", сделать больно. Потому что другого способа поквитаться со мной у него не было: я не подчиняюсь тем решениям, которые считаю несправедливыми и неверными. Я - неудобный артист", - отметила Волкова.

Обычно актеры "смотрят в рот" продюсерам, выполняют любые требования, чтобы получить вожделенную роль. Однако Екатерина не такая.

"Я честно сказала, что не хочу участвовать в тех спектаклях, где меня не устраивало качество. В тех постановках, в которых я играла, мне было комфортно. Но человек решил отомстить за неподчинение, он имеет право считать, что в этих моих спектаклях актриса должна быть моложе", - отметила актриса.

Речь идет о спектаклях "Женитьба Фигаро" и "Пигмалион", где главным героиням по 18 лет.

При этом Волкова подчеркнула, что продюсер имеет право поменять "неудобную" актрису, но не должен оскорблять женщину. "Я отказалась работать в старых проектах, которые мне не нравятся. Из-за этого со мной поквитались, сообщив, что для меня больше нет ролей в его театре, плюс напомнили про возраст. Точка", - заключила Екатерина.

Однако она не унывает. По словам артистки, работы у нее только прибавилось. Теперь она работает в другом театре, у нее много самых разных предложений, начинаются съемки. А недавно Екатерина и вовсе вернулась с гастролей.

"Просто все привыкли, что после сорока - это роли мам. Ничего подобного! После сорока жизнь только начинается. Совершенно другая - яркая, интересная", - заявила Волкова "КП".

