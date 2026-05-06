Бывшую посудомойщицу кадетского корпуса СКР посадили на 19 лет

Посудомойщицу кадетского корпуса осудили на 19 лет за вербовку ребят в террористы.

Александра Житенко* осудили за участие в деятельности террористической организации, вовлечение лица в совершение преступлений, а также за покушение на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Также ей назначен штраф в размере 800 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на два года, передает РИА Новости.

Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд. Житенко* работала посудомойщицей в столичном кадетском корпусе СКР. Как оказалось, она была сторонницей организации "Легион "Свобода России"**, вовлекала в ее ряды одного из кадетов. Кроме того, она распространяла специализированную литературу среди курсантов.

Свою вину Житенко* не признала. Ее защита настаивала, что посудомойщица не вербовала кадета, а наоборот, с помощью приема "согласия" хотела отвлечь подростка от опасного увлечения запрещенной организацией.

*внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

** Организация, признанная террористической и запрещенная на территории России